ضبط سائق أتوبيس وضع قدمه بجوار النافذة أثناء القيادة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية، متضمناً قيام قائد أتوبيس بالسير بسرعة زائدة ووضع قدمه اليسرى بجوار النافذة المجاورة له مُعرضاً حياة المواطنين للخطر وذلك حال سيره بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,5 كيلو جرام).

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق ).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,200 كيلو جرام – سلاح أبيض).

ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام).

ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة بدر .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام).

ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت050,2 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,800 كيلو جرام – ميزان حساس).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.