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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حمدي فتحي في تشكيل الوكرة المتوقع أمام معيذر بالدوري القطري

حمدي فتحي لاعب الوكرة
حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الوكرة القطري، المحترف ضمن صفوفه المصري حمدي فتحي مع نظيره معيذر فى الجولة الأولى التى تجمع الفريقين مساء اليوم، علي ستاد الجنوب ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

 

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الدوري القطري.. موعد المباراة الأولى لـ حمدى فتحى مع الوكرة اليوم

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أول تعليق من حمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري

 

 

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الوكرة القطري يقدم حمدي فتحي رسميًا

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ماركيز لوبيز: حمدي فتحي سيضيف الكثير لـ الوكرة القطري

 

تشكيل الوكرة أمام معيذر في الدوري القطري

حراسة المرمى: عمير السيد

الدفاع: يوسف الخطيب، لوكاس منديز، نبيل عرفان، حازم شحاته

الوسط: حمدي فتحي، رابح يحيي، أحمد فاضل، أيوب عسال

الهجوم:جيلسون دالا، محمد بن يطو

 

موعد مباراة الوكرة ومعيذر في الدوري القطري

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الوكرة ونظيره معيذر في الجولة الأولى بالدوري القطري،  في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ونجح مسؤولو التعاقدات بنادى الوكرة القطري فى التعاقد مع حمدي فتحي خلال الفترةالحالية قادمًا من الأهلي المصري بعقد يمتد لمدة أربع سنوات مقابل 3 ملايين يورو.

 