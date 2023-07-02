ماركيز لوبيز: حمدي فتحي سيضيف الكثير لـ الوكرة القطري

أكد الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني للوكرة القطري، أنه كان يتابع حمدي فتحي لاعب خط وسط الأهلي كثيرا، وأنه كان الخيار الأول لتدعيم خط وسط فريقه.



وقال لوبيز، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "حمدي فتحي لاعب أتابعه منذ سنوات وخاصة في العام الماضي مع الأهلي وأعجبت بمستواه".

وأضاف: "لاعب مثل حمدي فتحي سيضيف لنا الكثير في خط الوسط وسنستفيد منه كثيرا ونحتاج لخبراته في المنافسة بدوري أبطال آسيا".

وتابع: "سنرى كيفية توظيف حمدي فتحي في فريقنا".

وأتم: "بالطبع سنعتمد على فتحي مباشرة مع الفريق، وسيكون من لاعبينا الأساسيين".

انبي يعلن تنازله عن حق الرعاية في صفقة حمدي فتحي

على جانب آخر أعلن أيمن الشريعى رئيس مجلس إدارة نادى إنبى أن هناك قرار بالتنازل عن نسبة الرعاية حال إقرارها من جراء بيع صفقة حمدى فتحى لاعب الأهلى فى حالة إتمام انتقاله إلى نادي الوكرة القطري لصالح نظرائهم بنادى دمنهور.

وشدد رئيس إنبي على أن القرار يأتي توطيدا للعلاقات القوية التي تربط النادي بكافة الأندية وبالأخص نادي دمنهور، فى ظل الدعم والتعاون الكامل للأندية الجماهيرية .

مؤكداً بأن المجلس قرر التنازل عن حقه فى رعاية حمدى فتحى لدمنهور مهما كانت النسبة التى تقرها اللوائح والعقود مؤكداً أن النادى اكتفى بمكسبه التجارى من نسبة إعادة البيع حال إتمام صفقة إنتقال اللاعب إلى الوكرة القطرى.

يذكر أن نادي إنبي يحق له الحصول على نسبة 20% من عائد بيع الأهلي لحمدي فتحي إلى أي نادي، وفقا للعقد المبرم بين بين الناديين في يناير 2019 الماضي.

الأهلي يقترب من ضم ثنائي فيوتشر وفاركو

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلى بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر بدلاء لاعب خط وسط القلعة الحمراء حمدي فتحي، والذي حسم اتفاقه مع نادي الوكرة القطري لينتقل له بداية من الموسم المقبل.

ويحاول النادي الاهلى في الفترة الاخيره التعاقد مع اللاعب محمد رضا بورو لاعب وسط فريق نادي فيوتشر، بالإضافة إلى اللاعب محمود مرعي زميل بوبو.

وفي حال فشل اتمام المفاوضات مع ثنائي فريق فيوتشر فإن الاحمر يتوجه مباشرة لحسم للتفاوض حول إمكانية الحصول على خدمات اللاعب محمود حماده نجم وسط فريق فاركو.