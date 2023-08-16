رئيس أسوان يوجه الشكر لـ بيراميدز بدعم ممثل الصعيد

شدد الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، عن أن ناديه يقترب من توقيع بروتوكول تعاون مع نادي بيراميدز خلال الفترة القليلة المقبلة.

ووجه رئيس أسوان الاشادة لبيراميدز على تجربته خلال الفترة الماضية في تطوير الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن بيراميدز أصبح الممثل الوحيد للصعيد في الدوري الممتاز ويجب على الجماهير دعمه.

تصريحات الشافعي صالح

تحدث الشافعي صالح عن تجربة بيراميدز، حيث قال: "تعد ناجحة وصنعوا نجاحات كبيرة، كما يحسب لهم الاستمرارية والمنافسة بقوة ونشكرهم مرة أخرى على ما قدموه لنا في أسوان وما نحن بصدده من تعاون مستقبلي".

وتابع: "حدث تواصل مع المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز من أجل التعاون في الفترة المقبلة من خلال بروتوكول في كافة المجالات وباسمي وباسم مجلس الإدارة نشكره ونشكر إدارة بيراميدز على تلك الخطوة الهامة".

بينما علق على استعدادات الفريق خلال الموسم الجديد، فقال: "نعمل على دعم الفريق بصفقات مميزة خلال المرحلة المقبلة، بعدما بدأنا العمل منذ ساعات فقط".

بينما أختتم حديثه عن دوري المحترفين، فقال: "كان هناك جمعية عمومية في أول أغسطس معتمدة وطالبت بإلغاء دوري المحترفين لذلك على اتحاد الكرة احترام رغبة الأندية".