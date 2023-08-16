انخفاض نسبي في درجات الحرارة بقنا اليوم الأربعاء

تشهد الأحوال الجوية، اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبى وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بنطاق محافظة قنا، مع استمرار تحسن احوال الطقس طوال أيام هذا الأسبوع.

حيث يسود طقس حار نهارا مائل للبرودة مع حلول الليل، ويستمر نشاط الرياح علي معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مع حلول ساعات الليل.

نشاط ملحوظ لحركة الرياح

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة نشاطا ملحوظا لحركة الرياح، حيث تنشط رياح متوسطة دافئة على كافة أنحاء المحافظة خلال تلك الأيام، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الأربعاء الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٤١ درجة، والمحسوسة ٤٢ درجة، و ٢٧ درجة لصغرى.