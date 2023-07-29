60 نائبا في ليبيا يستنكرون مضمون بيان البعثة الأممية ويتهمونها بتضليل الرأي العام

أستنكر 60 نائبا بمجلس النواب الليبي بيان البعثة الأممية في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي.

وأكد النواب في بيان لهم أن هذا الأمر من تضليل للرأي العام يهدف إلى تفريغ توافق مجلسي النواب والدولة من محتواه والتقليل من أهميته من خلال وصفه بالأحادي.

وأضاف النواب أن توافق المجلسين يعد أساسا لتوافق عريض بين الليبيين من أجل الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكّر النواب رئيس البعثة في ليبيا عبد الله باتيلي أن هذا التوافق بين المجلسين كان مطلبا أساسيا لكل من سبقه في رئاسة البعثة كونه يأتي تنفيذا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي الذي جاء ثمرة عمل مضن وشاق أشرفت عليه البعثة آنذاك وأصبح اليوم وثيقة دستورية مهمة.

وأشاروا إلى أن ممارسات بعثة الأمم في ليبيا وعلى رأسها باتيلي أصبحت في الفترة الأخيرة مشوبة بنوع من الغموض وكأنما باتت تعمل ضد التوافق الليبي وليس ببعيد ملاحظاتها حول قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة 6+6 وغيرها من القضايا.

وحذر النواب البعثة من مغبة هذه المواقف ويدعوها للالتزام بمهامها الموكل إليها وفق قرار إنشائها رقم 2009 - 2011 والذي حصر مهامها في دعم المؤسسات السياسية الليبية ولم يخولها في الشأن الليبي كما هو حاصل الآن.