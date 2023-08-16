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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كوريا الجنوبية والإمارات تجريان تدريبات عسكرية عالية التقنية في سول

كوريا الجنوبية والإمارات
كوريا الجنوبية والإمارات

 

ذكر الجيش الكورى الجنوبى اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة تجريان تدريبات عسكرية مشتركة عالية التقنية وسط جهود لتعزيز التعاون العسكرى الثنائى.

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كوريا الجنوبية والإمارات

وأضاف الجيش الكورى الجنوبى، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن التدريبات تجري في مركز التدريب القتالي الكوري (KCTC)، وهو منشأة تُستخدم أحدث التقنيات لإجراء تدريبات أرضية واقعية، في إنجيه والتى تقع على بعد 165 كيلومترا شرق سول، في الفترة من 7 إلى 18 أغسطس، منوها بأن التدريبات حشدت نحو 2,500 جندي في المنشأة، بما في ذلك فصيلة من القوات المسلحة الإماراتية، ووحدة من فرقة المشاة الـ22، بالإضافة إلى أكثر من 200 قطعة من المعدات العسكرية، مثل الدبابات والمروحيات والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الإمارات في التدريبات التى تستمر حتى يوم الجمعة القادم.

 

وأوضح أن التدريبات الأخيرة تنقسم إلى جزءين وتتضمن عمليات الدفاع والهجوم وتركز على التحقق من القدرات القتالية للمشاركين.

 

وقد سعت كوريا الجنوبية والإمارات مؤخرا إلى تعزيز العلاقات الثنائية، حيث وقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في صناعة الدفاع في يناير عندما زار الرئيس يون سيوك-يول أبو ظبي لحضور قمة.

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