مباحثات بين كوريا الجنوبية والإمارات حول تعزيز التعاون النووي

بحث رئيس لجنة الأمن والسلامة النووية بكوريا الجنوبية "يو جوك-هي"، اليوم الإثنين مع المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية كريستر فيكتورسن، الوضع الحالي للتعاون التنظيمي النووي وسبل التعاون المستقبلي.

كوريا الجنوبية والإمارات

جاء ذلك في بيان للجنة الأمن والسلامة النووية في سول، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأشار البيان إلى أن الجانبين وقعا اتفاقية تعاون بين لجنة الأمن والسلامة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية مع تصدير محطة براكة للطاقة النووية في عام 2011، ويعقدان اجتماعات منتظمة لمشاركة حالة تشغيل المحطات النووية والخبرات التنظيمية.