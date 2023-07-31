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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات بين كوريا الجنوبية والإمارات حول تعزيز التعاون النووي

كوريا الجنوبية والإمارات
كوريا الجنوبية والإمارات

بحث رئيس لجنة الأمن والسلامة النووية بكوريا الجنوبية "يو جوك-هي"، اليوم الإثنين مع المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية كريستر فيكتورسن، الوضع الحالي للتعاون التنظيمي النووي وسبل التعاون المستقبلي.

 

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إندونيسيا تبحث مع كوريا الجنوبية سُبل تعزيز التعاون

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تركيا والإمارات.. علاقات قوية وتوثيق جسور التعاون في مُختلف المجالات

 كوريا الجنوبية والإمارات 

جاء ذلك في بيان للجنة الأمن والسلامة النووية في سول، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

 

وأشار البيان إلى أن الجانبين وقعا اتفاقية تعاون بين لجنة الأمن والسلامة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية مع تصدير محطة براكة للطاقة النووية في عام 2011، ويعقدان اجتماعات منتظمة لمشاركة حالة تشغيل المحطات النووية والخبرات التنظيمية.

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