البحرين والإمارات تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

استعرض رئيس الأمن العام البحريني الفريق طارق بن حسن الحسن اليوم الثلاثاء، مع رئيس تطوير القوات المسلحة بوزارة الدفاع الإماراتي اللواء حسن بن محمد بن سلطان بني حماد، والوفد المرافق له، العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

البحرين والإمارات

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين أعربا خلال لقائهما بمكتب رئيس الأمن العام البجريني - عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، وحرصهما على تعزيز الروابط الثنائية في العديد من مجالات التعاون والعمل المشترك.