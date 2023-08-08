الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البحرين والإمارات تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

البحرين والإمارات
البحرين والإمارات

 

استعرض رئيس الأمن العام البحريني الفريق طارق بن حسن الحسن اليوم الثلاثاء، مع رئيس تطوير القوات المسلحة بوزارة الدفاع الإماراتي اللواء حسن بن محمد بن سلطان بني حماد، والوفد المرافق له، العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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البحرين والإمارات

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين أعربا  خلال لقائهما بمكتب رئيس الأمن العام البجريني - عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، وحرصهما على تعزيز الروابط الثنائية في العديد من مجالات التعاون والعمل المشترك.

 

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