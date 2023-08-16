سياح إيطاليا يحتفلون باليوم الوطني على شواطئ مرسى علم

نظمت عدد من الفنادق و المنتجعات السياحية في مرسى علم احتفالات باليوم الوطني الإيطالي بحضور الألاف السياح الأجانب من اوروبا وفرق الانميشن وعدد من العاملين بالقطاع السياحى وسط تبادل التهاني والتبريكات والرقص على أنغام الموسيقى وحمل اعلام ايطاليا على شواطئ مرسى علم.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات الإحتفال بأن آلاف السياح الأجانب شاركو في الإحتفال باليوم الوطني الإيطالي بمشاركة فرق الأنيميشن حاملين علم ايطاليا في سعادة غامرة تزامناً مع يوم العطلة الوطني في إيطاليا وهو يوم مقدس في الكنيسة الكاثوليكية. ويطلقون عليه عيد الصعود ويحتفلوا في في 15 أغسطس ويمثل موسم العطلات الإيطالية



وكشف كمال ابو سريع الشيف العمومي بأحد فنادق مرسي علم بأن فعاليات الحفل باليوم الايطالى شملت بوفيه خاص من المأكولات والعصائر الطازجة والفواكه الفريش والتَورت والحلويات الغربية و أن السياح عبرو عن ساعدتهم وتبادل التهاني " والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة في شواطي مرسى علم