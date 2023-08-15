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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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انفجار طيني مفاجئ يثير الذعر في إيطاليا| فيديو

انفجار طيني 
انفجار طيني 

انفجار طيني مفاجئ يثير الذعر في إيطاليا، كأنه أمواج عاتية تدفق كالطوفان، واجتاح مدينة باردونيكيا الإيطالية، تسبب في دمار هائل بالنبى التحتية والممتلكات ما أثار ذهول السكان وذعرهم. 

 

وأعلنت السلطات في بريطانية، أن الانفجار الطيني جاء نتيجة أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية في جبال الألب الإيطالية، وأصبح وضع البنى التحتية للمدينة صعب للغاية ، مع عرقلة الطين دخول فرق الإنقاذ. 

 انفجار طيني 

وتوقف حركة الجسور والشوارع  بسبب تراكم الانفجار الطيني في الطرق، وأنشئت الأجهزة المختصة ممرات مؤقتة، لمرور سيارات الطوارئ، وإجلاء المتضررين من منازلهم. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: ذعر في إيطاليا.. نهر يمتلئ فجأة بأمواج طينية دمرت الممتلكات والطرق والجسور وسط رعب للسكان.. والسلطات تُرجع السبب إلى انهيارات أرضية في جبال الألب.

 

شاهد الفيديو.. 

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