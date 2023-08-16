أسعار الخضر والفاكهة بأسواق قنا اليوم الأربعاء

تنشر الوفد ملخصًا لأهم أسعار الخضراوات والفاكهة بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، إذْ سجل سعر كيلو الخيار ما بين 10 والـ 15 جنيهًا، وسجَّلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيهات، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر الـ 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية الخضراء والمجففه منها ما بين 7و 10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الليمون ب 10 جنيهات، و سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 10و 15 جنيهًا.

حافظ البصل على ارتفاعه بالسوق فقد سجل سعر الكيلو منه، 20 جنيهًا، واستقرت البامية فى حدود الـ 20 و25 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 و 25 جنيهًا للكيلو، وسجَّلت أسعار البطاطس الـ 10 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهات للكيلو الواحد و3 كيلو ب10 جنيهات منه.

بخصوص أسعار الفاكهة بأسواق محافظة قنا، فقد شهدت ثباتًا فى أسعارها على مدار الأيام الماضية، فقد سجل كيلو البلح ما بين 10 و 15 جنيهًا للكيلو، فى حين استقر سعر المانجو عند نطاق 20 جنيهًا للكيلو، وبلغ كيلو الموز الـ 10 جنيهات، وسجل كيلو العنب ما بين 10 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو الجوافة فى حدود 10 و 15 جنيهًا للكيلو، واستقر البطيخ فى حدود 15جنيهًا للكيلو هو الآخر.