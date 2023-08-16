الشباب والرياضة تنظم قافلة للتوعية البيئية في الجيزة

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، حملة للتوعية البيئية، داخل مركز شباب أرض اللواء والمناطق المحيطة للتوعية النشء والأهالي بالتغيرات المناخية.



شارك في الجولة ممثلي مؤسسة "تير ديز زوم" لنشر فكرة مشروع كرة القدم من أجل التغييرات المناخية، والذي يتم تنفيذه علي مستوي مراكز الشباب، للتوعية بمخاطر التغييرات المناخية، وتستمر الفعاليات حتي شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ القافلة في محافظة القاهرة من قبل فى مراكز الشباب السلام، عين شمس وغيرهما من مراكز شباب القاهرة الكبرى.