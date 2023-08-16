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الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنظم قافلة للتوعية البيئية في الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، حملة للتوعية البيئية، داخل مركز شباب أرض اللواء والمناطق المحيطة للتوعية النشء والأهالي بالتغيرات المناخية.

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الباطش: الشباب والرياضة تحرص على الاستثمار في الانسان


 شارك في الجولة ممثلي مؤسسة "تير ديز زوم" لنشر فكرة مشروع كرة القدم من أجل التغييرات المناخية، والذي يتم تنفيذه علي مستوي مراكز الشباب، للتوعية بمخاطر التغييرات المناخية، وتستمر الفعاليات حتي شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ القافلة في محافظة القاهرة من قبل فى مراكز الشباب  السلام، عين شمس وغيرهما من مراكز  شباب القاهرة الكبرى.

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