الشباب والرياضة تعلن فتح باب الإنضمام والتطوع للجان وحدة الشمول الرقمي
أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، عن فتح باب الإنضمام والتطوع للجان المختلفة بوحدة الشمول الرقمي.
وكشفت الوزارة عن آخر موعد للتسجيل الإلكتروني في 20 أغسطس الجاري ، ومن المقرر التواصل بالمقبولين لإجراء المقابلة الشخصية من خلال البريد الالكتروني المُسجل من خلال استمارة التقديم .
وتضم اللجان المركزية بوحدة الشمول الرقمي الاتي :
1- التخطيط الاستراتيجي
2- التسويق و العلاقات العامة
3- التدريب و بناء القدرات
4- الموارد البشرية
5- التنظيم و اللوجستيات
6- الشئون الإعلامية و السوشيال ميديا
والتسجيل باللجان المختلفة من خلال الرابط التالي :
https://forms.gle/3g9ZfsUggEfN9PB89
وتستهدف وزارة الشباب والرياضة من إنشاء وحدة الشمول الرقمي ، العمل على نشر ثقافة التحول الرقمي و الشمول المالي و تسليط الضوء علي مجهودات الدولة المصرية في هذا الصدد بالإضافة إلى تنمية مهارات الشباب الرقمية من خلال تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة ، التنسيق وعقد شراكات جديدة مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ، إجراءات الدراسات والبحوث التي تهتم بمجال تخصص الوحدة.