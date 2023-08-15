الشباب والرياضة تعلن فتح باب الإنضمام والتطوع للجان وحدة الشمول الرقمي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، عن فتح باب الإنضمام والتطوع للجان المختلفة بوحدة الشمول الرقمي.

وكشفت الوزارة عن آخر موعد للتسجيل الإلكتروني في 20 أغسطس الجاري ، ومن المقرر التواصل بالمقبولين لإجراء المقابلة الشخصية من خلال البريد الالكتروني المُسجل من خلال استمارة التقديم .

وتضم اللجان المركزية بوحدة الشمول الرقمي الاتي :

1- التخطيط الاستراتيجي

2- التسويق و العلاقات العامة

3- التدريب و بناء القدرات

4- الموارد البشرية

5- التنظيم و اللوجستيات

6- الشئون الإعلامية و السوشيال ميديا

والتسجيل باللجان المختلفة من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/3g9ZfsUggEfN9PB89

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة من إنشاء وحدة الشمول الرقمي ، العمل على نشر ثقافة التحول الرقمي و الشمول المالي و تسليط الضوء علي مجهودات الدولة المصرية في هذا الصدد بالإضافة إلى تنمية مهارات الشباب الرقمية من خلال تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة ، التنسيق وعقد شراكات جديدة مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ، إجراءات الدراسات والبحوث التي تهتم بمجال تخصص الوحدة.