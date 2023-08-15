عاجل
أشرف زكي يكشف حقيقة حبس عادل إمام في البيت.. فيديو
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تعلن فتح باب الإنضمام والتطوع للجان وحدة الشمول الرقمي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، عن فتح باب الإنضمام والتطوع للجان المختلفة بوحدة الشمول الرقمي.

وكشفت الوزارة عن آخر موعد للتسجيل الإلكتروني في 20 أغسطس الجاري ، ومن المقرر التواصل بالمقبولين لإجراء المقابلة الشخصية من خلال البريد الالكتروني المُسجل من خلال استمارة التقديم .
وتضم اللجان المركزية بوحدة الشمول الرقمي الاتي :
1- التخطيط الاستراتيجي
2- التسويق و العلاقات العامة
3- التدريب و بناء القدرات
4- الموارد البشرية
5- التنظيم و اللوجستيات
6- الشئون الإعلامية و السوشيال ميديا
والتسجيل باللجان المختلفة من خلال الرابط التالي :
https://forms.gle/3g9ZfsUggEfN9PB89
وتستهدف وزارة الشباب والرياضة من إنشاء وحدة الشمول الرقمي ، العمل على نشر ثقافة التحول الرقمي و الشمول المالي و تسليط الضوء علي مجهودات الدولة المصرية في هذا الصدد بالإضافة إلى تنمية مهارات الشباب الرقمية من خلال تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة ، التنسيق وعقد شراكات جديدة مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ، إجراءات الدراسات والبحوث التي تهتم بمجال تخصص الوحدة.

مواد متعلقة

سكرتير بنى سويف يناقش تحسين منظومة الصرف بمنطقة  بياض العرب 

أمطار غزيرة وانهيارات أرضية بالهند تسفر عن وفاة 65 شخصا

الأمن العام يضبط المتهم بالتخلص من شخص بسوهاج