الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "حرفتك.. مهنتك" بالبحر الأحمر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة، فعاليات ورشتي الحرف اليدوية بمحافظة البحر الأحمر، والتي يتم تنفيذها تحت شعار "حرفتك .. مهنتك".

كانت الورشة الأولى حول كيفية صناعة الكفرات، بمركز شباب القصير، قدَّمتها المدربة انتصار أحمد - مدربة الأشغال اليدوية، بحضور 15 فتاة من فتيات المركز.

جاءت الورشة الثانية لصناعة الحقائب الكروشيه، بمركز شباب مبارك، وقدمتها المدربة إسراء محمد، بمشاركة 15 فتاة وسيدة، إذْ تم تدريبهن علي أنواع الخيوط المستخدمة، أساسيات القص، والتصميم، والمواد المستخدمة لظهور المنتج النهائي.

يذكر أن مبادرة "حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع، بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية، والتي تأتي دعمًا للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تسهم في حياه أفضل، وذلك انطلاقًا من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة، مما يساعد على دفع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية.