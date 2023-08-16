عاجل
ظهور سمكة قرش بأحد شواطئ دهب مصدر لـ “أ ش أ”: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "حرفتك.. مهنتك" بالبحر الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة، فعاليات ورشتي الحرف اليدوية بمحافظة البحر الأحمر، والتي يتم تنفيذها تحت شعار "حرفتك .. مهنتك".

txt

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات الفوج الأول من رحلات إعرف بلدك إلى رأس البر

txt

الشباب والرياضة تعلن فتح باب الإنضمام والتطوع للجان وحدة الشمول الرقمي

 كانت الورشة الأولى حول كيفية صناعة الكفرات، بمركز شباب القصير، قدَّمتها المدربة انتصار أحمد - مدربة الأشغال اليدوية، بحضور 15 فتاة من فتيات المركز.

 جاءت الورشة الثانية لصناعة الحقائب الكروشيه، بمركز شباب مبارك، وقدمتها المدربة إسراء محمد، بمشاركة  15 فتاة وسيدة، إذْ تم تدريبهن علي أنواع الخيوط المستخدمة، أساسيات القص، والتصميم، والمواد المستخدمة لظهور المنتج النهائي.

يذكر أن مبادرة "حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع، بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية، والتي تأتي دعمًا للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تسهم في حياه أفضل، وذلك انطلاقًا من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة، مما يساعد على دفع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية.

مواد متعلقة

"أولاد حريم كريم".. تعرف على قصة الفيلم من البرومو| علاقة حب جديدة

مشوار مانشستر سيتي وإشبيلية قبل نهائي السوبر الأوروبي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في نهائي السوبر الأوروبي الليلة