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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هدوء بعد وتيرة ارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب الآن هدوء واستقرار، عقب وتيرة ارتفاعات الأسعار التي شهدها خلال الفترة الماضية، استقرت أسعار الذهب، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16-8-2023 بسوق الصاغة المصرية عند آخر ارتفاع سجله بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

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ارتفاع كبير في سعر الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 - 8 - 2023 في سوق الصاغة

يشار إلى أن سعر الذهب قد شهد حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الثلاثاء بين انخفاض وارتفاع، إذ سجلت أسعار الذهب عدة انخفاضات متتالية، عقب الارتفاعات التي شهدها خلال الجمعة الماضية.

ويشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض في منتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات، ثم انخفض مرة أخرى خلال تعاملات أمس بقيمة 50 جنيهًا ليسجل سعر الجرام نحو 2215 جنيهًا، في ختام تعاملات أمس ارتفع بقيمة 35 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023 

وفيما يلي نعرض  أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 بسوق الصاغة:

سجل  جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023   2571 جنيهًا.

بينما استقر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 2250 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 إلى 1928 جنيهًا.

وسجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 ليسجل الآن: 17800 جنيه.

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