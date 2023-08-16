هدوء بعد وتيرة ارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023

تشهد أسعار الذهب الآن هدوء واستقرار، عقب وتيرة ارتفاعات الأسعار التي شهدها خلال الفترة الماضية، استقرت أسعار الذهب، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16-8-2023 بسوق الصاغة المصرية عند آخر ارتفاع سجله بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن سعر الذهب قد شهد حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الثلاثاء بين انخفاض وارتفاع، إذ سجلت أسعار الذهب عدة انخفاضات متتالية، عقب الارتفاعات التي شهدها خلال الجمعة الماضية.

ويشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض في منتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات، ثم انخفض مرة أخرى خلال تعاملات أمس بقيمة 50 جنيهًا ليسجل سعر الجرام نحو 2215 جنيهًا، في ختام تعاملات أمس ارتفع بقيمة 35 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023

وفيما يلي نعرض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 بسوق الصاغة:

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 2571 جنيهًا.

بينما استقر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 2250 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 إلى 1928 جنيهًا.

وسجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 ليسجل الآن: 17800 جنيه.