أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 - 8 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 أغسطس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2270 جنيهًا، وسط عودة الزخم والنشطاء لسوق الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2571 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2250 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1929 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18000 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

انخفضت أسعار الذهب العالمية اليوم للتداول بالقرب من أدنى مستوى سجلته أمس، وذلك في ظل تعافي الدولار الأمريكي واستفادته من ارتفاع العائد على السندات الحكومية، بينما تتطلع الأسواق اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على إنفاق المستهلكين.

تتداول أسعار الذهب وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1903 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 0.2% وذلك بعد أن انخفضت يوم أمس وسجلت أدنى مستوى منذ شهر ونصف عند 1902 دولار للأونصة، وبذلك انخفضت أسعار الذهب منذ بداية أغسطس بنسبة 3.2% ليفقد 62 دولارًا.

وتتداول أسعار الذهب عند مستوى دعم قوي عند 1900 دولار للأونصة وتظل الضغوط السلبية قائمة على الذهب، ولكن قد يشهد الذهب تصحيح إيجابي في حالة فشله في كسر مستوى الدعم السابق ذكره.

