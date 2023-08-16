الحوار الوطني يراجع مقترحات الجلسات العامة اليوم

قبل عرضها على الرئيس

يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطنى جلساته النقاشية اليوم، وعلى رأسها عقد جلساته التخصصية الهادفة للوصول لصياغات نهائية لمقترحات الجلسات العامة قبل رفعها لمجلس الأمناء، الذى بدوره سيرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما يناقش المجلس المقترحات الخاصة بلجنة الدَّيْن العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، والتى سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بهدف بلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، تُرفع لرئيس الجمهورية.

التوصيات والمقترحات الخاصة بالحوار الوطني

فيما انتهت العديد من اللجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كلٍّ منها، ويجرى تجهيزها لعرضها على مجلس الأمناء.

وأعلن مجلس الأمناء أنه جرى التوافق فى لجنة المحليات حول مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابى المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.

مراجعة التوصيات تمهيدًا لعرضها على الرئيس

ويراجع مجلس الآمناء مخرجات الجلسات تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، وهو ما يجعلها بمثابة شهادة قاطعة حول مصداقية وجدية الحوار الوطني في الوصول لأهدافه الساعية للوصول لتوصيات فعالة وقابلة للتنفيذ وخلق حالة من التوافق الوطني حولها، وسط الحرص على مزيد من المساحات المشتركة بين مختلف أطياف المجتمع.

وانعكس هذا الأمر في نجاح 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني في الانتهاء إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية، في إطار من الالتزام باحترام الاختلاف والتنوع.

مقترحات تنفيذية متعلقة بحياة المصريين

في هذا السياق، أكد ضياء رشوان، رئيس مجلس آمناء الحوار الوطني، أن ما تم الانتهاء منه في الحوار الوطني حتى الآن سيتم رفعه للرئيس، لكن الحوار الوطني لم ينته ومستمر، وسيستأنف في جلسات عامة وبعدها جلسات خاصة، وهناك قضايا لم تناقش بعد مثل الرياضة والحبس الاحتياطي.

وكشف رشوان، خلال مداخلة تليفزيونية، أن هناك مقترحات تنفيذية متعلقة بحياة المصريين، وستسبب في سعادة المصريين، ستطرح على مجلس أمناء الحوار الوطني، وبمجرد التوافق عليها سترفع فورا إلى الرئيس.