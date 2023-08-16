ضياء رشوان: الحوار الوطني يستعد لمناقشة مقترحات ستسعد المصريين (فيديو)

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك مقترحات تنفيذية متعلقة بحياة المصريين، وستسبب في سعادتهم، ستطرح على مجلس أمناء الحوار الوطني، وبمجرد التوافق عليها سترفع فورا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الشباب موجود في كل القضايا التي يناقشها الحوار الوطني

وأضاف ضياء رشوان خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز" مساء اليوم، الشباب موجود في كل القضايا التي يناقشها الحوار الوطني، فالشباب في التعليم وفي المجالس المحلية ومجلس النواب وفي الهوية والرياضة وغيرها.

وتابع ضياء رشوان: "ما تم الانتهاء منه في الحوار الوطني حتى الآن سيتم رفعه للرئيس، لكن الحوار الوطني لم ينته ومستمر، وسيستأنف في جلسات عامة وبعدها جلسات خاصة، وهناك قضايا لم تناقش بعد مثل الرياضة والحبس الاحتياطي.