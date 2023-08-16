الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ضياء رشوان: الحوار الوطني يستعد لمناقشة مقترحات ستسعد المصريين (فيديو)

ضياء رشوان المنسق
ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

قال  ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك مقترحات تنفيذية متعلقة بحياة المصريين، وستسبب في سعادتهم، ستطرح على مجلس أمناء الحوار الوطني، وبمجرد التوافق عليها سترفع فورا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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ضياء رشوان يكشف الاتفاق على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (فيديو)

الشباب موجود في كل القضايا التي يناقشها الحوار الوطني

وأضاف ضياء رشوان خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز" مساء اليوم،  الشباب موجود في كل القضايا التي يناقشها الحوار الوطني، فالشباب في التعليم وفي المجالس المحلية ومجلس النواب وفي الهوية والرياضة وغيرها.

 وتابع ضياء رشوان: "ما تم الانتهاء منه في الحوار الوطني حتى الآن سيتم رفعه للرئيس، لكن الحوار الوطني لم ينته ومستمر، وسيستأنف في جلسات عامة وبعدها جلسات خاصة، وهناك قضايا لم تناقش بعد مثل الرياضة والحبس الاحتياطي.

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