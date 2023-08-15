ضياء رشوان: "الحوار الوطني" يستعد لعرض المخرجات على الرئيس السيسي

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن 13 لجنة انعقدت من 19 لجنة خاصة، وناقشت عشرات الموضوعات، كل لجنة تناقش قضية أو اثنين أو أكثر.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه على سبيل المثال، لجنة التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية ناقشت قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والإشراف القضائي على الانتخابات، عدد أعضاء المجلسين، التفرغ لعضوية المجلسين.

وذكر أن مقرر كل لجنة يجمع الآراء من الجلسات العامة، وإذا كان هناك اختلاف كبير تعقد جلسات جديدة، حتى تتبلور الآراء حول عدد قليل من المقترحات، أو يكون هناك اتفاق ويرفع هذا الاتفاق لرئيس الجمهورية.

ونوه إلى أن هناك معايير عدة تحكم عدد نواب مجلس النواب، هل يمكن زيادتها أم لا، مضيفا أن هناك دول يكون العدد ثابت فيها، مثل أمريكا كل ولاية عنها نائبان، وهناك دول عدد النواب فيها يكون مناسبا لتمثيل فئات الشعب.

وذكر أنه لا بد أن يكون عدد النواب يسمح بتوفير الشروط الدستورية، لكن جميع من ناقشوا هذه النقطة في اللجنة اتفقوا على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء سيجتمع غدا بممثليه، الذين يعبرون عن كل الاتجاهات، ويصيغون المخرجات التي نتجت عن الحوار في الجلسات، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية.

وأضاف أن وظيفة الحوار الوطني ليس الخروج بالمقترحات القابلة للتطبيق، بالعكس هو يركز على المقترحات التي مثل حلما وليس وهما.

وذكر أن كل المشاركين من الأحزاب والقوى المدنية والنقابات، يتناقشون وكل منهم عينه على المواطن، ونزايد على بعضنا من أجل تحقيق كل ما يكون في صالح المواطن، والهدف أن يأخذ المواطن حقوقه دون أن يعاني.