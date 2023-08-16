حقيقة السرقات الجماعية للمتاجر في أمريكا والهدف منها (فيديو)

علق الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستيراتيجة، على مشاهد السرقات الجماعية المتكررة للمتاجر في أمريكا، قائلا: “ظاهرة السرقات الجماعية بدأت منذ 2020 بعد المظاهرات التي نظمت اعتراضا على قتل جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي أثناء اعتقاله على يد رجال الشرطة”.

وأوضح مورجان في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية etc، أن المظاهرات وقتها رفعت شعار "تقليل الأموال لرجال الشرطة" وهو مخطط مدروس، حيث عدلت القوانين بعدها لتقليل مدة الحبس الاحتياطي من 3 أيام إلى ليلة واحدة في حالة القبض على أحد متهم بالسرقة، فضلا عن تخفيف عقوبة السرقة من جناية إل جنحة في حالة لم تبلغ الأغراض المسروقة ألف دولار، فالناس لم تعد تخشى الحساب.

رجال الشرطة في أمريكا يشعورن بالإحباط

وأشار إلى أن رجال الشرطة في أمريكا يشعرون بالإحباط نتيجة عدم دعم إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جون بايدن للشرطة وحقوق المواطنين، وبدأوا يشعرون أنهم يعرضوا حياتهم للخطر بدون مقابل، فضلا عن شعورهم بالعبث في تعديل القوانين، لافتا إلى أن الوضع الراهن سيؤثر على المشهد الانتخابي حيث إن الرئيس الرئيس السابق دونالد ترامب ادعى أن الانتخابات الرئاسية السابقة غير نزيهة بسبب ضعف الضبطية القضائية في الانتخابات وبالتالي فالمشهد الحالي والسرقات الجماعية وعدم ضبطية الشارع سيؤدي بشكل أو بآخر إلى انتخابات غير نزيهة.