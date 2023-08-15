طريقة عمل فشار صحي| استمتعي بوقتك دون زيادة في الوزن

يُعد الفشار من أكثر الأكلات التي لا يستغنى عنها أي منزل، فيتناوله الكثير عند الشعور بالجوع، أو كتسالي عند مشاهدة التلفاز، لذلك نقدم لك طريقة صحية لصنعة والإستمتاع بوقتك دون تخريب نظامك الغذائي وزيادة وزنك.

طريقة عمل فشار للدايت

المقادير

- الفشار : 2 ملعقة كبيرة (حبات الذرة)

طريقة التحضير

سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة.

أضيفي حبات الذرة وغطّي المقلاة.

حركي المقلاة كل ثلاثين ثانية.

خففي الحرارة عندما يبدأ الفشار بالفرقعة.

ارفعي المقلاة عن النار عند إنتهاء صوت فرقعة الفشار وقدميه ساخناً.