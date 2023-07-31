ميدو: مدرب الشباب فوجئ بطريقة لعب أوسوريو

يرى أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن مارسيل كايزر مدرب الشباب السعودي فوجئ بأداء الزمالك الدفاعي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كايزر مدرب الشباب فوجئ بأسلوب لعب خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك"

وأضاف: "الشباب كان داخل خايف من الزمالك ولكن فوجئ بتراجع الزمالك دفاعيا"

واردف: "الزمالك كان من المفترض أن يلعب بجرأة هجومية أكبر".

ميدو: الزمالك قادر على التأهل في البطولة العربية

وأكمل ميدو: " الزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر، ويجب على لاعبي الزمالك الإيمان بأنفسهم وقدرتهم على ذلك ".

وواصل: " أتمنى ألا يفقد الزمالك الأمل في التأهل إلى الدور الثاني "

واختتم: " الزمالك يخوض البطولة العربية في ظروف صعبة واستثنائية في ظل أزمة القيد، ولم يكن قادرا على التدعيم قبل البطولة، والكل حاول في الزمالك على حل مشكلة القيد قبل البطولة العربية لكن الإمكانيات المادية والوقت لم يسمح لمسؤولي الزمالك بذلك ".