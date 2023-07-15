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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أسامة حسني وجبر يتقدمان ببلاغين للنائب العام ضد ميدو

أسامة حسني وجمال
أسامة حسني وجمال جبر

تقدم كلٌ من أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق والإعلامي بقناة ناديه، وجمال جبر مدير الإعلام بالأهلي، ببلاغين إلى معالي المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه؛ لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة إلى سالفي الذكر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بهدف الإساءة والتشويه لأغراض تتنافى مع المبادئ وأخلاقيات المجتمع.

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 جاء في البلاغين اللذين تقدم بهما المحامي الشهير محمد عثمان، أن «ميدو» خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية، وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهلي والزمالك، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف.. 

 

وطالب كلٌ من أسامة حسني وجمال جبر، بتطبيق القانون بحق «ميدو» لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب، والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع الكروي.

أهداف مباراة الزمالك و الأهلي 

حقق الأهلي الفوز على نظيره الزمالك 4 أهداف مقابل  هدف  مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ31  في الدوري المصري الممتاز .

 

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