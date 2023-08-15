تناول الخضروات يقلل من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.. دراسة توضح

داء السكري من النوع 2 هو مرض يستمر مدى الحياة ويمنع جسمك من استخدام الأنسولين كما ينبغي.

الأشخاص في منتصف العمر أو أكبر هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من مرض السكري، وكان يطلق عليه داء السكري الذي يصيب البالغين أو داء السكري. لكن داء السكري من النوع 2 يؤثر أيضًا على الأطفال والمراهقين ، ويرجع ذلك أساسًا إلى السمنة لدى الأطفال.

النوع 2 هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري. يعاني حوالي 1 من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة من النوع الثاني. يعاني 1 من كل 3 تقريبًا من مقدمات السكري ، مما يعني أن نسبة السكر في الدم (أو الجلوكوز في الدم) مرتفعة ولكنها ليست عالية بما يكفي للإصابة بمرض السكري حتى الآن.

تأثير الخضار على مرضي السكري

كشفت دراسة بحثية جديدة، تأثير تناول الخضروات والفواكه على 22000 شخص مصابون بمرض السكري من النوع 2، على مدار 10 سنوات تقريبًا، ولكل من هؤلاء المشتركين نظام غذائي خاص وخصائصه المختلفة، باستثناء العامل المشترك الوحيد وهو تناول الخضروات والفواكه بكثرة بين هؤلاء المشتركين جميعهم، وبغض النظر عن الاختلافات بينهم فقد تبين أن فرصة إصابتهم بمرض السكري قد قلت، ومن هنا خلصت الدراسة أن تناول الخضروات والفواكه بكميات كبيرة يساعد بشكل واضح على التقليل من فرصة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بما يصل إلى 50%.

في النهاية من المحتمل لأيّ شخص أن يقلل من خطر إصابته بداء السكري من النوع الثاني، وذلك من خلال استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف والمغذيات الضرورية مثل، الخضراوات والتي تشمل كلًا من:

البروكلي.

القرنبيط.

الفاصوليا الخضراء.

الفجل.

الملفوف.

الفطر.

الكوسا.

الطماطم.