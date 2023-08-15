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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالصور .. الهلال يوقع رسميا مع نيمار لمدة موسمين

رئيس الهلال ونيمار
رئيس الهلال ونيمار

أنهت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل مساء اليوم الثلاثاء رسميا إجراءات توقيع عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صانع ألعاب باريس سان جيرمان السابق.

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تفاصيل صفقة نيمار لاعب الهلال الأغلى في تاريخ كرة القدم

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : صور من التوقيع للنجم نيمار بحضور رئيس نادي الهلال وذلك لمدة موسمين حتي 2025.

نيمار يوقع رسميا للهلال

وجرت مراسم التوقيع في فندق فور سيزونز جورج الخامس في العاصمة الفرنسية باريس. 

 

وشارك اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال مسيرته في 124 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 77 هدفاً، وقاد بلاده للتتويج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الاولمبية "ريو دي جانيرو 2016" للمرة الأولى في تاريخ بلد السامبا.

على صعيد متصل ، أعلنت صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية اليوم الثلاثاء ، أن الهلال سيقوم بتقديم نيمار في حفل استثنائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت في حديثها عن الصفقةى  أن حفل استقبال نيمار سيضاهي تقديم الفرنسي كريم بنزيما من جانب اتحاد جدة، والذي كان في الثامن من يونيو الماضي، حيث حضره 60 ألف مشجع من أنصار النمور.

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