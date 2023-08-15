إزالة 63 حالة تعد بالبناء المخالف بمركز ومدينة التل الكبير

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة برئاسة نائب رئيس المركز والمدينة، وبحضور مسئولي الزراعة والري ومساعد مدير الأمن، ومأمور المركز، وقوات الأمن، والوحدات المحلية بمركز ومدينة التل الكبير.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية 63 حالة تعدٍّ، حيث تم إزالة حالتي تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية المحافظة، على مساحة 110 أمتار طولية.

كما تم إزالة 22 حالة تعدٍّ، على الأراضي بولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومباني غير مأهولة بالسكان (14حالة تعدٍّ على مساحة 1070 متر طولي و8 حالات تعدٍّ على مساحة 544 متر2).

أيضًا تم إزالة 39 حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الري، عبارة عن مواسير سحب، على مساحة 975 متر طولي.

وتمت الإزالة تمامًا لكافة الحالات السابق ذكرها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدٍّي لكافة أشكال التعدٍّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.