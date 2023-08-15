سكرتير بنى سويف يناقش تحسين منظومة الصرف بمنطقة بياض العرب

عقد اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات الجاري تنفيذها لحل مشكلة الصرف بمنطقة بياض العرب الصناعية وذلك فى حضور هانى الجويلى رئيس المدينة أحمد سعد مدير المنطقة الدكتورة أسماء سامي مدير الإدارة العامة للبيئة محمد عثمان رئيس القرية،ومسئولى قطاعات الري والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المياه وجهاز مدينة بني سويف الجديدة

وأكد السكرتير العام المساعد على تكليفات المحافظ د محمد هانى غنيم بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل عوائقه، خاصة وأن القطاع يأتى فى مقدمة أولويات العمل بالمحافظة، ضمن الاستراتيجية التنموية المحلية، حيث تعمل منظومة العمل للدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة فى مجال توفير فرص العمل والتنمية المستدامة.

تم استعراض الموقف الحالى لمشروعات مرافق البنية التحتية بالمنطقة ،حيث تم توفير الاعتماد المالي لعدد من الأحواض والعمل على صيانتها والتنسيق مع مسؤولى قطاع الري لدراسة أنسب الأماكن لإمكانية الصرف عليها ، بجانب الاتفاق على تنفيذ بعض الإجراءات والمعاينات لدراسة مخطط الصرف الصناعي لمنطقة شرق النيل.

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