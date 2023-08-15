الكشف على 1021 حالة فى أبوصوير ضمن مبادرة "حياة كريمة"

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بوحدة أبوصوير البلد، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة أبوصوير، وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أغسطس 2023، إذ استقبلت القافلة 1021 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية إذ شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال 273 مواطنا بعيادة الباطنة و138 مواطنا بالجراحة و90 سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 33 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 304 حالات بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 74 حالة، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 85 حالة، واستقبلت عيادة الأسنان 24 حالة.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.