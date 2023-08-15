كشف موعد وصول ديميرال للتوقيع مع الأهلي السعودي

اتفق النادي الأهلي بشكل رسمي مع اللاعب التركي ديميرال مدافع نادي أتلانتا الإيطالي، لدعم دفاع الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وتم الكشف عن موعد وصول ديميرال للتوقيع الرسمي مع الراقي.

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من المقرر ان يكون ديميرال ثاني الصفقات في قلب دفاع الأهلي عقب التعاقد مع إيبانيز من نادي روما.

موعد وصول ديميرال للتوقيع مع الأهلي السعودي

من المقرر ان يصل التركي ديميرال مدافع أتالانتا الإيطالي، إلى جدة غدًا الأربعاء، لإنهاء إجراءات انضمامه للنادي الأهلي والتوقيع الرسمي بعد اجتياز الفحص الطبي، ظهر اليوم الثلاثاء.

ووقع ديميرال على عقود الانتقال للنادي الاهلي لمدة 3 مواسم، وينتهي عقد صاحب الـ 25 عام بنهاية يونيو 2026.

سيكون ديميرال سابع صفقات الأهلي الأجنبية في الميركاتو الحالي بعد السنغالي ميندي حارس المرمى، والإيفواري كيسيه، والفرنسي ماكسيمان، والجزائري رياض محرز، والثنائي البرازيلي روبيرتو فيرمينيو وروجر إيبانيز.