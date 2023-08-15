عاجل.. الهلال يعلن ضم نيمار من باريس سان جيرمان

اعلن نادي الهلال السعودي التعاقد بشكل رسمي مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون ضمن صفقات الزعيم في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

الهلال يعلن ضم نيمار من باريس سان جيرمان

ونشر نادي الهلال من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيدية يعلن من خلاله ضم نيمار، وقال اللاعب البرازيلي خلال فيدية تقديمه "انا هنا في السعودية.. أنا هلالي".

ولم يعلن النادي السعودي عن مدة العقد الذي وقع عليه نيمار دا سيلفا، وأكدت التقارير ان التوقيع سيكون على عقود لمدة 3 مواسم تنتهي في صيف 2026.