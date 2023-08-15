الاستعدادت النهائية لفيلم "العميل صفر" قبل انطلاق العرض الخاص.. صور

انتهت منذ قليل، الشركة المنتجة لفيلم العميل صفر ، من التجهيزات النهائية للعرض الخاص استعداداً لانطلاقه في السينمات.

وكانت قد طرحت شركة أوسكار بيكتشرز للإنتاج البوستر الرسمي لفيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني قبل أيام من عرضه الأول في دور العرض في 16 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يجسد أكرم حسني في فيلم العميل صفر، شخصية «صفر عبد اللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابا بسيطا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

فيلم العميل صفر تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، فاطمة البنوي، محمد اوتاكا، منذر رياحنة، وهو من تأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل.