سها جندي تؤكد سعيها لتعريف المصريين بالخارج خدمات التأمينات والمعاشات

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، قبل قليل، مؤتمر صحفي، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية.

وأكدت السفيرة سها جندي، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن الوزارة تسعى للترويج لخدمة التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك مع إتاحة وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج، وتوفير التغطية التأمينية فى حالات الوفاة ونقل الجثامين وبلغ المشتركين فيها 545 ألف مواطن .



ونوهت الوزيرة إلى أنه خلال المؤتمر الأخير للمصريين بالخارج، تمت مناقشة وبحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة.

وذكرت أن الوزراة تعمل فى الوقت الحالى، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لإطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، ليكون جاهز للإطلاق قبل نهاية العام الجارى .

وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، في 31 يوليو الماضي أكبر مؤتمر للمصريين بالخارج، وخرج اللقاء بعدد كبير من التوصيات الهامة لهم.