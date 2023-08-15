مصرع سيدة وإصابة عدد من الأهالي في انهيار منزل بالإسكندرية

لقت سيدة مصرعها فى انهيار منزل بمنطقة الحضرة بالإسكندرية، واصيب عدد من المواطنين ،وثد وفرضت القوات الأمنية كردونا أمنيا بمحيط الواقعة وطلب الإسعاف باستخراج جثمان السيدة ونقله إلى مشرحة الإسعاف.

مصرع سيدة وإصابة عدد من الأهالي في انهيار منزل بالحضرة بالإسكندرية

وبالمعاينة تبين أنه عقار قديم وتواجد السيدة فى العقار أثناء انهياره ولقت مصرعها على الفور.

وفي وقت سابق، قررت إدارة حي أول المنتزه، شرقي محافظة الإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة آثار تساقط أجزاء من شرفة عقار بنطاق الحي ومعرفة مدى تأثيره على العقار وأساساته، وإذا ما كان يؤثر على سلامة العقار من عدمه.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من شرفة عقار بشرقي المحافظة دون وقوع إصابات. وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم المنتزه أول رفقة رجال الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تساقط أجزاء خرسانية من بلكونة، وجرى وضع حواجز خشبية لتفادي عملية تساقط الأجزاء الخرسانية وحماية المواطنين من السقوط عليهم.

تأجيل محاكمة شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات ماليه مع والده

كما قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة شخصين لجلسة 21 أغسطس، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات ماليه مع والده.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون، بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة ، محاكمة عامل، بتهمة سرقة شقق المواطنين بزعم عمله مندوب لأحدى شركات إبادة الحشرات لجلسة 23 أغسطس.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين ، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تناهى لسمعهم صوت استغاثة (إحدى السيدات) من داخل عقار بدائرة القسم، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، حال قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته ( ٨ ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" - مبلغ مالى - بخاخة مبيدات حشرية).