العناية الإلهية تنقذ سكان حدائق القبة من كارثة انهيار عقار بحارة الباجوري

لولا العناية الإلهية، ويقظة حي حدائق القبة، بقيادة اللواء محمد عبدالوهاب، رئيس الحي، الذي أصدر تعليماته إلى الأجهزة بفرض كردون حول المنزل قبل انهياره ب24 ساعة، للحفاظ على الأرواح وحماية المواطنين المقيمين في المنطقة.

فرض كردون حول المنزل قبل انهياره ب24 ساعة

وشهدت حارة الباجوري بشارع مصطفى عمر، بحي حدائق القبة بمحافظة القاهرة، انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق ملك عصام الزغبي، والذي سقط من دون خسائر في الأرواح.

سقوط أجزاء من المنزل

وعلى الفور انتقل رئيس حي حدائق القبة إلى مكان المنزل المنهار لمتابعة أعمال رفع المخلفات والأتربة من الشوارع ومعاينة المنازل المجاورة للمنزل المنهار، للاطمئنان على عدم تصدع المنازل المجاورة.