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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء الصومالي يؤكد التزام حكومة بلاده بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

حمزة عبدي بري
حمزة عبدي بري

أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، التزام حكومة بلاده بتعزيز العلاقات والتعاون الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي.

 

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الصومال تينا إنتلمان، بمناسبة انتهاء فترة عملها في الصومال، حيث أشاد بري بدورها في تعزيز العلاقات والتعاون بين الصومال والاتحاد الأوروبي خلال فترة عملها، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

من جانبها، أعربت السفيرة تينا عن امتنانها للحكومة الصومالية لتعاونها الوثيق خلال فترة عملها.

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