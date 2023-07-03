الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

البرلمان العربي يدين تفجير ميليشيات الشباب الإرهابية مسجد في الصومال

البرلمان العربي
البرلمان العربي

 

أدان البرلمان العربي، قيام ميليشيات حركة الشباب الإرهابية، بتفجير مسجد بمنطقة "دار النعيم" الكائن فى إقليم شبيلى الوسطى بولاية هيرشبيلى الإقليمية بجمهورية الصومال الفيدرالية، معتبرا أن هذه الجريمة النكراء هي جريمة ضد الإنسانية ترفضها كل الأديان السماوية والمواثيق والقوانين الدولية.

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البرلمان العربي

وأكد البرلمان العربي أن الإرهاب لا دين له، مشددا على ضرورة تكاتف كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية للتصدي للإرهاب ووقف مصادر التمويل والداعمين لتلك الجماعة الإرهابية.

 

وجدد البرلمان العربي التأكيد على دعمه الكامل للصومال في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب والتي حققت خلالها خطوات ملموسة ونجاحات كبيرة لدحض هذه الجماعة الإرهابية، مشددا على ضرورة توفير الدعم الدولي للصومال في هذا الصدد.

 

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