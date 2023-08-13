الصومال والأمم المتحدة يبحثان سبل دعم وكالات الأمم المتحدة للشعب

بحث رئيس مجلس الشيوخ الصومالي عبدي حاشي عبد الله، اليوم الأحد، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال كاتريونا لينج، سبل دعم وكالات الأمم المتحدة في تسهيل القضايا التي تواجه الشعب الصومالي.

الصومال والأمم المتحدة

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الجانبين ناقشا الوضع العام للبلاد ومراجعة صياغة الدستور الوطني، والطريقة الأنسب لإجراء انتخابات شعبية في الصومال، والانتقال إلى نظام يقوم على الأحزاب بدلا عن النظام العشائري الحالي.