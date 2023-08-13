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الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصومال والأمم المتحدة يبحثان سبل دعم وكالات الأمم المتحدة للشعب

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

بحث رئيس مجلس الشيوخ الصومالي عبدي حاشي عبد الله، اليوم الأحد، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال كاتريونا لينج، سبل دعم وكالات الأمم المتحدة في تسهيل القضايا التي تواجه الشعب الصومالي.

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وفاة 18 إرهابيًا في عملية عسكرية جنوب الصومال

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الصومال.. مقتل 60 إرهابيًا في عملية عسكرية بمحافظة باي

الصومال والأمم المتحدة

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الجانبين ناقشا الوضع العام للبلاد ومراجعة صياغة الدستور الوطني، والطريقة الأنسب لإجراء انتخابات شعبية في الصومال، والانتقال إلى نظام يقوم على الأحزاب بدلا عن النظام العشائري الحالي.

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