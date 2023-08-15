كاسياس يكشف سبب تألق سيدات إسبانيا في كأس العالم 2023

كشف إيكر كاسياس أسطورة منتخب إسبانيا في حراسة المرمى، السر وراء تألق منتخب السيدات في كأس العالم 2023، ووصولهم للمواجهة النهائية من المسابقة المقامة في دولتي استراليا ونيوزليندا لأول مرة بتنظيم مشترك.

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تأهل منتخب إسبانيا للسيدات إلى نهائي بطولة كأس العالم 2023 بعد فوزهم على السويد بهدفين مقابل هدف وحيد، اليوم الثلاثاء في نصف نهائي البطولة، مشددًا كاسياس على أن لاعبات المتادور يجب عليهن مواصلة الأداء الجيد لتحقيق اللقب.

كاسياس يكشف سبب تألق سيدات إسبانيا في كأس العالم

وقال كاسياس أن السبب الحقيقي وراء تألق لاعبات منتخب إسبانيا في المونديال هو تخطي الإنتقادات التي تلقوها، مشددًا على أنه يجب عيش كل لحظة واليوم بيومه.

أكد إيكر كاسياس في تصريحات تلفزيونية : "يجب عليهن الاستمتاع ومواصلة التفكير في أنهن جعلن الكثير من المواطنين في إسبانيا سعداء".

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا الفائز من مباراة انجلترا واستراليا المقرر لها غدًا الأربعاء، على أن تكون مواجهة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 يوم الأحد المقبل الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري.