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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم مدافع يوفنتوس

الأهلي
الأهلي

حسم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي صفقة دفاعية جديده لدعم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد مطالبات من الجهاز الفني بدعم الجانب الدفاعي قبل غلق الميركاتو الصيفي.

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ووضع النادي اللاعب ميريح ديمريال مدافع نادي أتلانتا الإيطالي الحالي وفريق يوفنتوس السابق ضمن اهتمامته لدعم جانب الدفاع، بصفقة جديده بعد التعاقد مع إيبانيز من نادي روما.

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم مدافع يوفنتوس

ويبتعد الأهلي بخطوة واحدة عن ضم اللاعب ديمريال بعدما كان قريبًا من الانتقال لأحد أندية الدوري الإنجليزي، ليوافق نادي أتلانتا على رحيل اللاعب لصاحب أكبر عرض من الناحية المادية، ليكون الراقي الأقرب لضم اللاعب.

ومن المقرر أن تحسم إدارة التعاقد مع الصفقات للأندية السعودية إجراءات ضم اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق مبدئي على تفاصيل العقد مع اللاعب وتفاصيل الصفقة مع نادي أتلانتا.