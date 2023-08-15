عاصمة الثقافة المصرية تختتم أسبوعا جديدا من تدريبات "ابدأ حلمك"

اختتمت تدريبات أسبوع جديد من تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" في محافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني.

تمت تدريبات المشروع في مركزي الخارجة والداخلة، وتضمنت تعليم أبناء المحافظة فنون المسرح واكتشاف الممثلين الموهوبين. قاد المشروع المدير الفني أحمد طه، بإشراف الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع.

حضر المخرج خالد أبو ضيف، المدير الإقليمي للمشروع، فعاليات التدريب في مسرح قصر ثقافة موط، حيث استمر الفنان مناضل عنتر في تطوير المفردات الحركية التراثية وتحويلها إلى رقصات حديثة. وقد شهدت هذه الجلسة حضور المخرج محسن سعيد، المشرف الإقليمي للمشروع في الداخلة.

وفي نفس الوقت، قام الفنان والمايسترو حسام حسني بتدريباته الموسيقية على مسرح سينما هيبس، حيث قام بتدريب فرقة المشروع على عدد من الأغاني الشهيرة، بما في ذلك "مصر عادت شمسك الذهب" و " يا بوى يا مصر"، بالإضافة إلى مراجعة عدد من الأغاني السابقة التي تم تقديمها في سياق المشروع.

حضر هذه الحصة المخرج حسن رفقي والمخرج محمد سعد، المشرفين الإقليميين للمشروع في الخارج.

تهدف هذه التدريبات إلى تطوير قدرات ومواهب الشباب المحليين في مجال الفنون المسرحية والموسيقى، وتعزيز المشهد الثقافي في محافظة الوادي الجديد. يأتي هذا المشروع ضمن جهود وزارة الثقافة المصرية للترويج والدعم للمواهب الفنية في مختلف المحافظات.

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك

عاصمة الثقافة المصرية تختتم اسبوع جديد من تدريبات ابدأ حلمك