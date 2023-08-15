الممثلة الأمريكية أشلي أولسن تضعها مولودها الأول سرًا

وضعت الممثلة الأمريكية أشلي أولسن رضيعها الأول بعد فترة حمل ظلت خلالها بعيدة عن الأضواء ليتفاجأ جمهورها بالخبر السعيد.

تفاصيل ولادة الممثلة الأمريكية أشلي أولسن رضيعها الأول

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رحبت الممثلة التي تحولت مهنة تصميم الأزياء، ذات الـ 37 عامًا ، وزوجها إيسنر البالغ من العمر 33 عامًا، بابنهما "أوتو" قبل بضعة أشهر بمدينة نيويورك الأمريكية، وفقًا لتقرير TMZ.

أشلي أولسن

وتزوج الثنائي خلال حفل سري أقيم في سكن بيل إير الخاص في 28 ديسمبر، وتزعم المصادر أن حفل الزفاف كان بسيطًا بحضور 50 شخصًا أو ما يقرب من ذلك واستمر حتى وقتًا متأخرًا من الليل.

وكانت أخت آشلي التوأم ماري كيت أولسن وشقيقتهما الصغرى ، نجمة مارفل إليزابيث أولسن ذات الـ 33 عامًا ، من بين الضيوف الحاضرين.

وكان الثنائي أعلنا ارتباطهما عاطفيًا منذ أواخر عام 2017 قبل إعلان خطبتهما عام 2019، وكانت آشلي أشعلت شائعات زواجها الربيع الماضي بظهورها ترتدي خاتم زواج ذهبي بإصبعها الخنصر.

وكانت نجمة أفلام التسعينات الشهيرة ظهرت لأول مرة مع لويس أثناء حضوره حفل متحف هامر في أكتوبر 2017، وهي العلاقة التي توطدت بمساعدة أصدقاء مشتركين في لوس أنجلوس.

وظهرت آشلي لآخر مرة عبر حساب زوجها عبر موقع تبادل الصور إنستجرام، وهي تستمتع بتناول مشروب مثلج بينما تتجول في حدائق نيويورك.