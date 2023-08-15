طرح الإعلان التشويقي النهائي لفيلم "مندوب مبيعات" تمهيدًا لطرحه فى السينمات

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم مندوب مبيعات الإعلان التشويقي النهائي للفيلم، وذلك تمهيدًا لعرضه فى السينمات.

وكانت طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي النهائي للفيلم، وتصدره ابطاله، بيومي فؤاد وأحمد فتحي.



وكانت الشركة الموزعة للفيلم قد حددت يوم ١٧ من أغسطس الجاري موعدا لطرح الفيلم في دور العرض المصرية والعربية ومختلف دول العالم.



الفيلم هو الثالث لمخرجه ومنتجه حامد صالح الفيلم بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.



مندوب مبيعات

الفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل بدءا من سبتمر 2022 الى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023.

قصة فيلم مندوب مبيعات

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية، حيث يسافر بيومي فؤاد إلى دبي ويتعرف على امرأة، ويعاني من فشل العلاقات العاطفية التي لا تكتمل بالزواج دائما، حتى يتعرّف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم مندوب مبيعات

فيلم مندوب مبيعات بطولة بيومي فؤاد، وأيتن عامر، وأحمد فتحي، وإسلام إبراهيم، وهبة عبدالعزيز، ويسرا المسعود، وإيمان يوسف، ووائل عوني، وأيمن قنديل، ومنى فاروق، ولمياء كرم، تأليف وإخراج حامد صالح.

بيومي فؤاد

وكان شارك بيومي فؤاد فى فيلم "شوجر دادي" بطولة النجمة ليلى علوي، والذي حقق نجاحًا فى السينمات.

وكان شهد الإعلان الرسمي للفيلم مشاهد رومانسية جمعت ليلى علوي وبيومي فؤاد، قبل أن تتهم شخصية حمدي الميرغني ومصطفى غريب والدهم بأنه مريض.

شوجر دادي

ثم تتسارع الأحداث مع ظهور الراقصة جوهرة ومحاولة الأبناء إنقاذ أسرتهم من الفضيحة، نتيجة علاقة والدهم براقصة ورغبته في الزواج منها، وشهد الإعلان ظهور المطرب هشام عباس كضيف شرف في الفيلم الذي يغني فيه أغنية بعنوان "شوجر دادي".

تعاون بيومي وليلى للمرة الثانية:

الفيلم يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

شوجر دادي

عودة تامر هجرس:

يشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

قصة فيلم شوجر دادي:

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.