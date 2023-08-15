القبض على هارب من تنفيذ 122 حُكما بتهم "تبديد"

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمُواصلة جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

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فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن (كفرالشيخ– المنيا) من ضبط كل من :

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (122) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 35 سنة.

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا)هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة كابلات كهربائية"، وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار) .

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات على كافة الأرجاء.

ويشن رجال الوزارة حملات مُكبرة للقبض على المُجرمين في كافة أنحاء الجمهورية.