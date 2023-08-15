حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع مدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، و خلف حامد عضو إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وهاشم عبدالفتاح مدير الإعلانات بالوحدة، طه محمد عضو قسم الكهرباء بالوحدة، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بمنطقة الكنوز ومنطقة المساكن، وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٩ إعلان مخالف .

وأوضح العميد طارق لطفى، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة حفاظاً على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى.