قام رئيس مركز ومدينة ديروط، محمود نجار عطا، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات في شارع الصعايدة وشارع الشهيد أحمد عبد الباقي في مدينة ديروط، وفقًا لتعليماته. وشارك في الحملة الدكتور حسام عبد الناصر يوسف، نائب رئيس المركز والمدينة، وحسام الدين خديوى مندى، نائب رئيس المركز والمدينة، بالإضافة إلى محمد رضا أنور عباس، مدير إدارة المتابعة الميدانية، وعمر نافع عبد المعطى، مسئول المتابعة الميدانية، ونصر الدين ناجى راتب، مدير الإشغالات، بالإضافة إلى فريق الإشغالات.

تمت الحملة بنجاح حيث تم رفع جميع الإشغالات وتنظيم حركة المرور في المنطقة. وتم أيضًا تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود المسئولين المحليين لتحسين البيئة الحضرية وتوفير سلامة المرور وراحة المواطنين. وتعتبر رفع الإشغالات من الشوارع والأماكن العامة أحد أهم الخطوات للحفاظ على النظام وتسهيل حركة المرور.

يجب على المواطنين الالتزام بعدم إقامة أي أشكال للإشغالات في الشوارع والأماكن العامة، حفاظًا على تقدم المدينة وسلامة المارة وانسيابية حركة المرور.

وتعهدت السلطات المحلية بمتابعة استمرار رفع الإشغالات في جميع مناطق المدينة وتطبيق القانون على المخالفين. من المتوقع أن يتم تنفيذ حملات إزالة أخرى في المستقبل لضمان بقاء الشوارع خالية من الإشغالات غير القانونية.



حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع مدينة ديروط

حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع مدينة ديروط