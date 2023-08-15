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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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معرض للأزياء على هامش مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا عن معرض الأزياء الذي أُقيم على هامش مهرجان العلمين الجديدة، الذي ضم أكثر من 70 مصممًا من دول مُختلفة، بهدف إظهار المواهب الإبداعية في عالم الموضة.

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المصممون المصريون

وقالت ماجي طونيوس، إحدى مصممات الأزياء في المعرض: “نحن كمصريين لدينا أفكار كثيرة مميزة، ودائمًا مختلفون بطرازنا وهويتنا، ومن وجهة نظري المصممون المصريون هم في المقدمة حاليًا”.

المهرجان فرصة جيدة من أجل تبادل الخبرات والثقافات

بينما قالت نسرين جيلاني مصممة أزياء ليبية، “المهرجان فرصة جيدة من أجل تبادل الخبرات والثقافات بين الشعوب العربية المختلفة”.

وقالت ياسمين محجوب، إحدى المصممات المصرية: “هناك إقبال كبير للغاية على المهرجان، وفي أجواء لطيفة وممتعة، تشعرك كأنك خارج مصر وليس داخلها من جودة الإمكانيات”.

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