مهرجان العلمين.. الفعاليات الرياضية تتصدر المشهد في الأسبوع الخامس (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، تقريرًا عن مهرجان العلمين، وما حققه من صدى إعلامي وسياحي وثقافي وتراث كبير جدا على المستويات كافة.

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وذكر التقرير أن أن الفعاليات والأحداث الرياضية تتصدر المشهد في الأسبوع الخامس، حيث يشهد المهرجان تنظيمًا للبطولة العربية للجودو التي يشارك فيها أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية، كما سيشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الافتتاح، كما سيشارك عدد كبير من رؤساء اتحاد اللعبة بالدول العربية.

مهرجان العلمين يؤكد على قدرة الدولة المصرية والقيادة السياسية

وقال موفد التليفزيون المصري من العلمين، إن مهرجان العلمين يؤكد على قدرة الدولة المصرية والقيادة السياسية على تنظيم أي بطولة دولية وعربية مشددًا على أن هذا الامر له أثر إيجابي على استضافة رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وأن تكون مصر من الدول الرائدة في المجالات الرياضية.

هارب من الإعدام

وأشار إلى أن مهرجان القاهرة للدراما سينطلق في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري، لافتًا إلى أن أول عمل درامي مصري خرج للنور عمره 61 سنة وكان اسمه “هارب من الإعدام” وشدد على أن الفنانين أشادوا بمدينة العلمين الجديدة والتنظيم وسيكون المهرجان في منتهى القوة ووجهوا الشكرَ إلى القائمين عليها.

