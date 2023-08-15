جيرارد يكشف سبب تفضيل الاتفاق على عروض البريميرليج

كشف أسطورة ليفربول الإنجليزي ومدرب الاتفاق سبب تفضيله لعرض الفريق السعودي على عروض البريميرليج خلال الموسم الجديد.

وأكد جيرارد في تصريحات نشرتها صحيفتي "ديلي ميل" و"ذا صن"، أنه تلقى عرضين من ناديين يلعبان في دور الدرجة الأولى الإنجليزي، لكنهما لم يكونا المناسبين له.

وأوضح أن الناديين انسحبا، ولم يتبقى سوى عرض الاتفاق، مما جعله يقبل العرض السعودي في النهاية.

تصريحات جيرارد

تحدث ستيفن جيرارد عن أسباب استبعاده التدريب في الدوري الإنجليزي، حيث قال: "كنت امتلك عرضين من ناديين في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، لكني اتخذت القرار الذي شعرت أنه المناسب لي".

وتابع أسطورة ليفربول: "خلال الوقت الذي وصلت فيه مفاوضاتي مع الاتفاق لمرحلة حاسمة، سحب الناديان الآخران عرضيهما للتعاقد معي".

وأتم:"أصبح عرض الاتفاق هو الأفضل أمامي، لذلك قبلت عرض الاتفاق فيما بعد لأنني لم أرغب بأن أكون دون وظيفة وخارج كرة القدم لمدة أطول".

وأوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن الفريقين الهابطين، اللذان تفاوضوا مع جيرارد هما ليستر سيتي وليدز يونايتد، مع احتمالية تواجد شيفيلد يونايتد وينزداي، لكن لم يتم التأكد من الفريقين.