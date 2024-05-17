صرح نائب وزير الخارجية الروسي “سيرغي ريابكوف” بأن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الرد على مقترحاتها بشأن تبادل الأسرى، لكن الولايات المتحدة تؤخر الرد.

وقال ريابكوف في مقابلة لوكالة الأنباء الروسية "تاس" ردا على سؤال حول إمكانية إجراء المزيد من التبادلات في المستقبل: "هذا الموضوع حساس بشكل ملحوظ، ففي وقت سابق، تمكنا من حل بعض القضايا البارزة، ولكن أعقب ذلك توقف طويل وما زال مستمرا حتى الآن.. من الممكن أن يتم التبادل وبموجب أي مخطط فتبادل الأسرى قضية منفصلة".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي، أن وزارة الخارجية ليست مشاركًا مباشرًا في هذه التبادلات، وتعقد المحادثات عبر قناة اتصال مخصصة، ولكن بشكل عام، أستطيع أن أقول إن الولايات المتحدة لديها مقترحاتنا ولم يتم قبولها حتى الآن".

ودعا الولايات المتحدة إلى التركيز على البحث الواقعي عن حلول على أساس مقترحات موسكو، التي تدركها بشكل جيد، مؤكدًا أن التقدم في هذه القضية يعتمد على الولايات المتحدة.. بحسب "تاس".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "نحن نشعر بالقلق إزاء الوضع فيما يتعلق بعدد من مواطنينا الذين حكم عليهم بالسجن، في بعض الحالات لفترات طويلة بشكل لا يمكن تصوره ، بتهم "ملفقة"، وهذه القصة لا تقتصر على فيكتور بوت وكونستانتين ياروشينكو فقط".

كما أكد "ريابكوف" خلال لقائه الصحفي بأن موسكو لا تستبعد خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن في ظل سيناريوهات محددة، وقال:"إن روسيا لم تتخذ قط خطوات استباقية من هذا النوع في علاقاتها مع الولايات المتحدة أو دول "الناتو" الأخرى.

وأضاف: "ولكن في رأيي هذا ممكن تماما إذا اتبعت المجموعة الغربية طريق التصعيد، وليس بالضرورة من وجهة نظر زيادة الدعم المتزايد لكييف، ولكن على سبيل المثال، فيما يتعلق بأصولنا أو أنشطتنا الاقتصادية الأخرى".

وأشار ريابكوف إلى أن ماهية الشيء الذي سيؤدي إلى هذا الوضع ليست مطروحة اليوم، قائلًا:" على الأقل لست مستعدا للحديث عن هذا الموضوع، وإذا كان هناك مزيد من التفاقم، فسيكون هذا موضوع تحليل منفصل واتخاذ قرار على مستوى القيادة السياسية".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي أن الاستهتار المطلق للمجموعة الغربية يمنح الجانب الروسي "كل الأسباب لأخذ مثل هذه الخيارات في الحسبان". بحسب روسيا اليوم.